垃圾徵費配套差政府唔踢唔郁　民怨鼎沸方加設回收點

垃圾徵費在爭議聲下延期到8月實施。可持續發展委員會早在2014年向政府提交「都市固體廢物收費」報告，建議家居廢物收費，並以專用垃圾袋棄置垃圾，當年建議過渡期最長3年，1年後檢討成效。垃圾徵費「殺到埋身」，可持續發展委員會前主席今（4日）在電台節目指，市民發現執行複雜，有質疑和埋怨，認為徵費實行不能一拖再拖，一定要先落實才能夠給予政府壓力，指當更多市民配合回收，發現配套差，在怨氣下政府才會更積極加快設立回收點。

他認為，如垃圾徵費在8月之後再延期是難以接受，期望政府透過先行先試，讓市民盡早掌握垃圾收費細節，當時報告已明確指出建立配套和改變市民習慣需時，以台北為例，需要10年以上時間，才能讓市民配合，強調減廢措施與強積金不同，無法做到實施第一天就到位。

他續指即使政府在各區增加回收點，配套至今仍然不足，影響市民回收意欲和對垃圾收費政策觀感，提到起初不是區區有回收點，市民甚至要乘車才能回收，即使後來回收點多了亦非到處都有，難免令市民感覺未準備好，指無論市民習慣或建立配套設施，都需要時間。