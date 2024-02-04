維園年宵檔主無懼市民北上潮　場內「轉運機殼」助市民「自救」

一年一度的年宵市場今日（4日）起一連7天在全港15個地點舉行。疫後首次恢復乾貨攤檔，不少商戶均表示對生意有信心，無懼「市民北上潮」，指年宵傳統人流多，又相信談及花市，市民「一定係諗起維園花市，而唔係北上行花市。雖然不擔心人流，但有商戶指攤位的電費較以往高兩至三倍，加上天氣欠佳憂影響收入。

東網記者今早11時到達維多利亞公園年宵市場視察，發現受天氣影響現場人流不多，但並未影響檔主的心情，不少人依然都落力叫賣。現場亦售賣著不少與龍年相關的產品，如龍年攬枕，更有人推出「轉運機殼」，望協助市民「自救」。

飲食檔檔主馮先生指自己為疫情後首次在維園辦年宵，今年租金較以往便宜不少，約6位數字，但電費則貴了兩至三倍，價格更超過租金，直言對他們而言「非常辛苦」。對於電價上漲的原因，他表示不知道，稱要「問番政府」。

電價高昂外，天氣亦欠佳。馮先生擔心難以回本，但他指未有提出促銷安排，因為食材價格固定，「賣平啲都無用」，而目前在開賣一段時間暫時銷情不俗，本地市民較多，海外旅客亦佔一部分。他又相信即使不少人北上，但年宵傳統而言亦多人流，不擔心會受影響。

除了小食攤外，恢復乾貨的年宵市場亦嚟吸引不少學校擺放攤位。張祝珊英文中學的劉同學指他們因應龍年售賣自家設計的龍頸枕，愚意龍年精精日上，目前都算受歡迎。至於現場亦有不少學校同樣擺賣，如何從中突圍而出，劉同學指他們學生眾多，將用「人海戰術」，期望用熱情吸引顧客。

被問不少市民北上，會否擔心光顧年宵的人減少，劉同學指暫未感覺人流減少，該校有多年舉辦維園年宵的經驗，因此對北上潮不擔心。她續指逛年宵為多年香港特色，談到逛花市市民「一定係諗起維園花市，而唔係北上行花市。

蘇浙中學的李同學亦指他們亦有售賣不少的龍年產品，今早11點開檔，亦有不少小朋友光顧，然而她相信天氣不佳，市民對出街的意欲都會下降，對銷情或多或少有影響，期望今年可以至少收回成本價，營業額可以達1萬元。

花檔負責人陳小姐指今日早上9時開檔，但9點左右未開始有人，稍後時間則陸續多人「嚟行下花運」，但人流仍不算多，暫時售出約10多盆蘭花，與往年相約，但她坦言不擔心無法追回成本「做生意都預咗」，營業額則要去最後一天才知道。雖然蘭花在內地被列為瀕危物種，但陳小姐認為蘭花亦未因此「特別搶手」。

另一花檔負責人何小姐認為今年市道一定好，目前銷情不俗，與往年相約，又認為今日為星期日不少市民會選擇「瞓晏啲先嚟」，但相信飲茶後市民會來。她又不擔心近日天氣乍暖還寒，會導致過早開花或遲開，指對自已花的品質有信心。

蘇太指一家人今日在飲茶後到場，儘管天氣欠佳，但因為今日為假期所以全家人一同前往。她又指今日未有特別目標，「睇吓咩啱買就買咁」，今次亦為小朋友在年宵乾貨恢復營運後首次到場，兩位小朋友更買到風車和玩具車。