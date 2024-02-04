將軍澳海水化淡廠去年啟用　惟成本高難取代東江水及本地集水

廣東輸入的東江水佔香港食水供應總量約70%至80%，當局近年探索和發展不受氣候變化影響的新水源，淡化海水是其中之一。將軍澳海水化淡廠於去年啟用，第一階段於12月22日開始供應食水，產量為每日13萬5千立方米，日後可擴展至每日27萬立方米，供應本港約5%至10%食水用量。水務署指有助提升供水韌性，但成本較本地收集雨水和東江供水為高。

水務署工程師（顧問工程管理）黎漢霖表示，於2002年及2007年完成相關技術的可行性研究，確定香港採用逆滲透海水化淡技術生產的食水，符合香港食水標準，而海水化淡廠坐落將軍澳137區，臨近海邊，附近的海水渾濁度較低，水質較為穩定，宜作海水化淡。海水在完成所有處理過程後成為食水，匯入北港濾水廠，與其他來源的供水一同經由將軍澳食水主配水庫提供予西貢、九龍東及港島部分地區使用。

黎漢霖解釋，海水化淡廠有助開拓不受氣候變化影響的水資源，使水資源組合多元化，以保障香港供水穩妥，並提升本港供水韌性，惟成本會較本地收集雨水和東江供水為高，海水化淡不會取代本地集水和東江水這兩個主要水資源。