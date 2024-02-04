財政緊絀　有政黨叫停人工島填海　問責官員減薪　派五千消費券

面對龐財赤，政府開源乏力。有政黨引述內地學者指香港正孤島化，直指在財政緊絀下，叫停明日大嶼人工島填海計劃，在節流方面，建議特首及所有問責官員減薪，及縮減前特首辦開支，並凍結公務員人數及檢視公務員編制。

政府在月底公布新一份財政預算案，民主黨今日(4日)提出27項建議，當中包括叫停人工島填海計劃，指人工島耗資龐大，強推項目只會為政府日後帶來沉重財政負擔，再加上地產界投資北部都會區的意願已不高，擔心政府初期對人工島回報的預估已經過時及不準確，若政府堅持己見，政府則須盡快公布北部都會區及人工島的工程預算及資金籌募來源，以諮詢公眾。此外，又建議政府應盡快制訂2050長遠規劃，及因應經濟困境的應變計劃，以及提請中央政府釋出400公頃適合發展的軍營用地興建房屋及公共設施。

香港連續5年出現財政赤字，而多幅土地流標，樓價下跌亦令印花稅收入大減。該黨認為以目前本港經濟環境，任何形式的增加稅項或擴闊稅基只會破壞低稅制條件，會進一步降低香港競爭力。該黨不希望香港「孤島化」，期望香港保有過往的獨特性、國際性，相信外資若感到香港仍享有自由、多元、民主、開放的社會氛圍，必然會重新投資香港。

該黨建議籍着香港政府相對高的國際評級，以發債成為增加收入主要途徑，把iBond、銀色債券、綠色債券等等發行規模大幅增加，例如iBond由約500億港元，增加至1,000億港元，緩解香港收入危機；給予來港設總部企業稅務優惠，例如所有新來港企業投資額達2,000萬港元，首3年利得稅短暫降低，而有關優惠條件，政府可再作研究及調整。

在節流方面，該黨建議特首及所有問責官員減薪，及縮減前特首辦開支，雖然牽涉金額雖然不多，但可以向市民展現開源節流的決心，公務員人數亦要凍結及檢視公務員編制。

該黨又建議發放5,000港元現金或消費券，幫助本地零售餐飲業，寬減薪俸稅和個人入息課稅，上限為2萬港元；公屋免租1個月，綜援、公共福利金多發1個月金額，恒常化公共交通費用補貼計劃，並重新將計劃的每月交通開支水平由現時400港元放寬至200港元，並將每月補貼上限由400港元提高至500港元。

針對社會福利範疇，該黨要求政府承諾未來3個財政年度不削減社會福利開支；加強支援殘疾人士及其照顧者，要求預留資源進行支援殘疾人士的先導計劃；加大對腦退化患者的各項支援服務，並增加對照顧者的支援，以及預留資源興建殘疾人士院舍及老人院，確保資源不受經濟波動所影響，亦要為參加2025年香港中學文憑考試的學校考生代繳考試費，並將此措施恒常化，減輕家長及考生財政壓力。