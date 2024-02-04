當局籲響應「世界癌症日」　接受篩查早診斷早治療

今日（4日）是「世界癌症日」。據統計，癌症是本港頭號殺手，於2022年造成約1.5萬人死亡。當局呼籲市民奉行健康生活模式，並透過接受篩查，及早發現癌症。港府除針對大腸癌及子宮頸癌推行篩查計劃，亦正籌備下階段乳癌篩查先導計劃。

國際抗癌聯盟自2000年起，將每年2月4日定為「世界癌症日」，旨在增加全球對癌症的認識，今年的主題是「整合衞生資源，醫療人人共享」，提倡優先考慮癌症問題，並研發創新策略解決不平等，以及投放資源以實現公平和沒有癌症的世界。本港衞生署指，癌症是一個重要的公共衞生課題，隨着人口老化，預期癌症新症數字和相關醫療需求將進一步上升。

根據醫管局統計資料，本港2021年錄得38,462宗癌症新症，最常見的5種癌症分別是肺癌、大腸癌、乳癌、前列腺癌和肝癌。署方指，約4成癌症個案可透過奉行健康生活模式和減少接觸主要風險因素預防，建議市民應避免吸煙和飲酒、多做體能活動、保持均衡飲食、維持健康的體重和腰圍，以減低患癌風險。

署方指，實施癌症篩查時採取實證為本方式，以達致及早診斷和開始早期治療，提高治療成效，其中「大腸癌篩查計劃」資助50至75歲、沒有徵狀的香港居民接受大腸癌篩查，而在「子宮頸普查計劃」下，署方轄下母嬰健康院會為合資格婦女提供受資助子宮頸篩查。另外，首階段「乳癌篩查先導計劃」亦已展開，署方轄下3間婦女健康中心及18間長者健康中心，已於2021年起為合資格婦女提供風險為本的乳癌篩查服務，署方正積極籌備推出下階段先導計劃，詳情將適時公布。