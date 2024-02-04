夜繽紛問題多欠規劃　街坊憂挫港旅遊形象

上年施政報告提到政府趁本港擺脫疫情困擾，推出「香港夜繽紛」等活動提振本地消費，惟相關活動屢屢出問題，每次搞夜市總有小意外發生，例如無人機表演脫軌急跌、夜市未開幕先停電等等，又如何向遊客說好香港故事？不過亦有例外，觀塘新春夜市近日開鑼，是政府最新宣布的「日夜都繽紛」活動之一，而當區為了避免重蹈其他夜市安排不當的覆轍，亦有相應的提早規劃。《東呼即應》走訪地區人士，評論有關安排。

觀塘區議員(觀塘西) 李嘉恒表示，為降低噪音對附近居民的影響，夜市開放時間相比政府夜市較短，人流多的時候，更會實施人流管制，以確保有秩序及不會有意外發生，盡量兼顧其他受影響的人，以爭取市民的支持及參與。另外亦嘗試透過啟德郵輪碼頭向遊客宣傳，以一站式行程招來，吸引旅客到夜市參觀，再參觀附近商場。

觀塘夜市選址相信能帶旺附近商舖，但並非每一個夜市都可以做到這個效果，例如近期大力宣傳的廟街夜市，先後傳出「劏客」及群毆事件，似乎港府想搞好夜經濟之前，應該先要好好問過香港居民先。而《東呼即應》收到觀眾反映，廟街部分無牌攤檔未受政府及商戶管制，洐生出噪音、人流、形象負面等一系列擾民問題，夜市背後，帶來不少「負產物」。

在廟街附近工作的陳先生就指出，雖然文明里至街市街路段的人流多了，但旅客只是光顧食肆，其他店舖生意則「認真麻麻」。他表示整體而言是支持夜市的計劃，但現時只旺到廟街這一街道，旁邊的吳松街、上海街等都沒有人流，空舖仍然有不少。

而自從有夜市，廟街亂象亦變多，北邊路段就曾經發生過數宗打鬥事件，另外亦有衞生、行乞、阻街，以至流鶯光明正大「搵食」，嚴重打擊本港形象。陳先生續指打冷或小炒霸佔路面及馬路情況嚴重，且聚集近二百至三百人，萬一火警後果嚴重。在廟街夜市啟動後，人流多了，噪音自然增加，另有油煙、燈光、阻街等，情況亦較先前嚴重。

旅客唐先生認為廟街夜市人多，會令人擔心，而檔主陳先生亦指出人流大多集中在光顧飲食方面，其他銷售日用品的生意，只有輕微好轉。廟街商會主席陸興發指廟街夜市的配套及人潮並不足夠，如長期舉行夜市，成條街就變得烏煙瘴氣，他認為應正式建一個廟街大笪地地標，因港人接納大笪地的模式，以及平民夜總會風格，「而家你(夜市)嗰度好短囉！」

夜市5個月就功成身退，人流急升可能只屬曇花一現，《東呼即應》日前到夜市視察，發現夜市現場開始不受控，急救站被遊客當成「聚餐勝地」，附近亦有流鶯、行乞人士出現，政府經常表示要「說好香港故事」，又指要找地方搞夜繽紛，就應該要做好事前規劃，例如觀塘新春夜市、九龍城潑水節、大埔林村許願夜市等，應避免「搬字過紙」，只顧夜經濟而忽略民生，否則定會在18區製造各種問題。

港產官僚將「廟街經驗」當政績吹噓，更講明會在18區舉行「日夜都繽紛」活動，只怕會如廟街夜市般助長當區問題，向旅客展示「潘朵拉的盒子」。回顧過去數次夜市，每次都臨急抱佛腳，或可短期谷旺市道，但長遠仍有機會無以為繼，如有心做好夜巿規劃，應正正經經向台灣、新加坡等地學習，長時間設立夜市，增設多個地標，做好配套工作，不但有助吸客，更可增加市民留港消費意欲，市民亦不用每次都「北上消費」。