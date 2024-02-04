在囚人士修讀立德學院文憑課程　為重投社會做準備找好工

懲教署去年成立立德學院，為成年在囚人士提供一年全日制應用教育文憑課程，以全職學習代替工作，幫助他們取得認可學歷，為日後重投社會做好準備。學院去年10月底開課，首批學員75人，其中60名男性在囚人士於白沙灣懲教所接受教育、15名女性在囚人士於羅湖懲教所以遙距方式上課。有在囚學員表示，能重新讀書感到高興，為自己找到目標，希望將來找到更好工作。

兩名立德學院學生分享感受，其中Alan（化名）因販毒被捕，還押、服刑至今已有3年。他說，一直嘗試讀書自學，然而無人從旁指導，每遇困難或不明白的地方，進度便停滯不前。當學院成立後便報讀，成為學院首屆應用教育文憑課程學生。他坦言過去學業成績差劣，中學文憑考試所有科目都不合格，初期上課既不習慣，也力不從心。在學院得到老師悉心教導，與同學一起溫習，成績愈見進步，早前在測驗考獲高分，從未想過自己能夠做到。他續說，會繼續進修報讀副學士課程，期望將來找到更好工作，不再令父母失望。

另一名學生小白（化名），多年前因販毒判囚。她深知學歷不高，擔心將來獲釋也無法找到工作，故把握機會報讀立德學院。在學院有老師教導，亦有義工到院所為她們補習；放學後也可借用平板電腦，方便溫習。現在亦找到目標，希望將來修讀動物輔助治療的課程，獲釋後從事喜歡的工作。有作為班主任的懲教助理表示，見到學生進步、改變及有目標，積極為將來做準備而感動。