東方日報A1：強推基建　庫房掏空　問責高官應減人工

財政赤字料逾千億元，但政府開源乏力。外界有強烈聲音反對「明日大嶼」及北部都會區發展計劃，炮轟政府耗費數以萬億元公帑，儼如倒錢落海。有政黨更引述內地學者指香港正「孤島化」，直指在財政緊絀下，應煞停人工島填海計劃，而在節流方面，建議特首和全體問責官員減薪，以及縮減前特首辦開支，並凍結公務員人數及檢視公務員編制。

香港財赤連年，早前多幅土地流標，樓價下跌亦令印花稅收入大減，截至去年12月底，本年度首9個月的財赤為1,423億元，財政儲備續跌至6,924億元。由於赤字龐大，不少政商界人士早前已表明大型發展項目應有緩急之分，建議暫緩明日大嶼人工島填海計劃，又指商界似對北都投資興趣不大，擔心融資有困難。

政府在月底公布新一份財政預算案，有政黨昨提出27項建議，當中包括叫停人工島填海計劃，指人工島耗資龐大，強推項目只會為政府日後帶來沉重財政負擔，再加上地產界投資北都的意願已不高，擔心政府初期對人工島回報的預估已經過時及不準確，若政府堅持己見，政府則須盡快公布北部都會區及人工島的工程預算及資金籌募來源，以諮詢公眾。此外，又建議政府應盡快制訂2050長遠規劃，及因應經濟困境的應變計劃，以及提請中央政府釋出400公頃適合發展的軍營用地興建房屋及公共設施。

該黨又引述財金官員早前指香港銀行仍有高儲備，即意味處於「商界不投資、市民不消費」的階段，建議政府借貸發展，並認為這不是「負面做法」。該黨建議藉着香港政府相對高的國際評級，以發債成為增加收入主要途徑，把iBond、銀色債券、綠色債券等發行規模大幅增加，例如iBond由約500億元增至1,000億元，緩解香港收入危機；給予來港設總部企業稅務優惠，例如所有新來港企業投資額達2,000萬元，首3年利得稅短暫降低，而有關優惠條件，政府可再作研究及調整。

在節流方面，該黨建議特首及所有問責官員減薪，以及縮減前特首辦開支，雖然牽涉金額不多，但可以展現政府官員與市民一同面對困境、開源節流的決心，又建議政府檢視公務員編制、凍結公務員人數，善用科技補充因退休、移民而流失的人力資源。被問到應減薪多少，應否擴展至議員，該黨指無具體數字提議，但過去都有問責官員減薪，減薪幅度可「留番畀官員考慮」，又指早前議員討論加薪時，社會反應大多為「你仲加人工，我哋辛苦度日，你仲加？」

該黨又建議發放5,000元現金或消費券，幫助本地零售餐飲業，寬減薪俸稅和個人入息課稅，上限為兩萬元；公屋免租一個月，綜援、公共福利金多發一個月金額，恒常化公共交通費用補貼計劃，並重新將計劃的每月交通開支水平由現時400元放寬至200元，並將每月補貼上限由400元提高至500元。

雖然財政赤字進一步擴大，但財金官員昨指相信龍年整體市況可望穩中向好，指外圍息率見頂已是市場共識，即使息率回落速度預期不一，但這趨勢有利於緩解資產市場的壓力，而本港去年本地生產總值估計增長3.2%，失業率已連續7個月低於3%的水平，通脹保持溫和，加上國家經濟穩步發展，為穩住市場預期提供了有利的環境。

該官員又稱本港將聚焦以創新科技帶來動力和新的經濟增長量，力求發掘具潛力的新賽道，同時力求把香港建構為國際綠色科技及綠色金融中心。

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