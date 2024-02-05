東方民調：駐紮灣仔油尖旺　斷正齋被驅趕

油尖旺是本港核心商業及旅遊消費區，人流如鯽，但卻成了乞丐集中地，不少市民都指近期多了乞丐搵食，部分人身體殘疾還在街邊乞討，令人不舒服。有旅遊業界憂太多職業行乞或令旅客觀感不佳，影響城市形象；有學者認為，執法人員應加強巡查及打擊。

截至去年11月底，執法人員就《簡易程序治罪條例》第26A條、即涉嫌在本港進行行乞活動，5年間共拘捕79人，當中57人（72%）持雙程證、18人持香港身份證、3人持中國護照、一人持俄羅斯護照。相關行乞檢控數字在2021及2022年疫情期間幾乎清零，但去年首11個月已有42人被捕，較2019年全年的30人更多，而去年拘捕人數當中，灣仔分區佔最多，屬行乞重災區。

任何人乞取施捨均屬違法，最高可被判處罰款2,000港元及監禁12個月。不過，行乞者意在博取他人同情，執法人員處理這類行為亦多以告誡、驅趕，因此拘捕及檢控的個案都不多。去年2月一對持雙程證來港的殘疾男女於長沙灣一帶賣唱，期間有途人「打賞」，兩人被控乞取施捨罪並認罪，裁判官判處他們各罰款1,500港元，如不繳交罰款則以5天監禁代替。

香港旅遊促進會總幹事崔定邦表示，若在鬧市或旅遊景點有太多職業行乞，或令旅客觀感不佳，誤以為香港貧困艱苦，影響城市形象。當局有責任加強執法，拒絕職業行乞者再次入境。有學者亦認同相關情況影響本港市容及形象，尤其港府正積極吸引遊客來港消費，又認為政府應與內地商討有效措施，從源頭打擊此類乞丐。他又指現時罰則太輕，對犯罪集團的阻嚇力有限。