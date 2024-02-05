東方民調：5年僅拘79人市容無寧　逾7成持雙程證

內地丐幫來港行乞情況再現。近日由上水以至油尖旺、中環灣仔等遊客區，到處都有乞丐出沒；而過去5年僅拘捕79名行乞者，逾七成是持雙程證。「東方傳媒民意調查」結果顯示，約六成受訪者直指，經常見到內地丐幫在街頭搵食，甚至一日見幾次，感到有惡化迹象。受訪者批評當局執法不嚴、罰則太輕欠阻嚇，變相鼓勵丐幫來港，認為政府需研究從源頭堵截。

本報記者近日視察，在佐敦港鐵站附近約100米範圍內，已有多達4名乞丐搵食，包括一個穿拖鞋的老翁蹲坐在電話亭下行乞，期間有多名市民上前施捨，很快已有逾百元收入。另一乞丐為一名疑似被火燒傷致毀容的女子，跪坐在行人路上，其可憐外表亦吸引市民同情，半小時至少有10人施捨。港鐵站另一出口，又見一個長者坐在行人路上，他逗留一段時間後離開，但不久同一位置又由另一名持拐杖的男子佔據，乞討金錢。

「東方傳媒民意調查」於上周四至六以手機東網APP成功訪問452名18歲或以上市民，結果顯示，46%受訪者表示，經常見到內地乞丐在街頭行乞；35%偶爾見過；15%更指一日見幾次。對於乞丐集中旅遊消費區搵食，港府舉辦盛事吸引遊客，52%受訪者憂影響市容；37%擔心國際大都會形象受損；8%認為會令宣傳香港效果大減。

執法人員多以告誡、驅趕等手法處理非法行乞，46%受訪者直指變相鼓勵丐幫來港；35%轟有法不依，執法不嚴；13%直斥敷衍塞責。去年首11個月被捕的行乞者較2019年全年多，58%受訪者形容有惡化迹象；25%擔心死灰復燃；11%恐冰山一角。

而5年間僅拘捕79名行乞者，逾七成持雙程證，41%受訪者認為需堵截源頭；33%批評執法不力；23%直指，應加強巡查及打擊。非法行乞往往只罰款，48%受訪者質疑是集團式經營，欠阻嚇；33%認為需加重罰則；16%直斥判罰太輕。