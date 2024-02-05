兩幼女誤食大麻糖嘔白泡　父藏毒虐兒等3罪罪成　官指須判監

育有兩名年幼女兒的父親，疑將一批「大麻糖」放置於住所內，導致兩名分別2歲及4歲的女兒誤服不適，並且「嘔白泡」昏迷送院。該名父親事後被捕，分別被控對所看管兒童或少年人虐待或忽略及藏毒等3罪。被告早前於屯門裁判法院否認3罪，經審訊後裁判官黃國輝今日(5日)裁定被告3罪均罪成，先提取被告的戒毒所報告，押後至2月19日判刑。黃官表明因案情相當嚴重，必須判監。

代號C.K.W.的被告(26歲，建築工人)因涉及另案正被還押。他共被控3項控罪，首兩項控罪指，被告於2023年6月25日，在天水圍一單位內，身為超過16歲而對4歲女童X及2歲女童Y，負有管養、看管或照顧責任的人，故意虐待或忽略該兩名女童；被告另被控於同日在香港管有危險藥物，即9粒大麻糖果。

辯方曾指被告的招認是因執法人員向被告稱會調查他家人，被告因擔心家人而招認，非自願作出。但裁判官認為被告作為成年人，而且指控嚴重，不相信他會只因擔心家人受查已作招認，且會面紀錄口供亦相當詳細，故裁定他是自願作出且可呈堂。裁判官亦信立證人口供，認為唯一合理推論事主服食了由被告購買的大麻糖，故裁定3罪罪成。

控辯雙方承認事實指，被告與事主的生母Z分居，兩事主隨被告及親戚生活，兩事主事後尿液驗出四氫大麻酚。據當日在單位的事主祖父友人供稱，當日被告的一名朋友曾到訪進入其房間；祖父之後吩咐他替事主撕開糖果包裝紙，惟他見2人各自拿着一包糖及已搣開，Y手中剩下一粒方型白色軟糖，X則正在咀嚼。兩女童及後相繼身體顫抖，最終須送院。Z供稱當晚在醫院見到女兒，其中X瞳孔放大、不由自主地失笑，表現不尋常。Z懷疑被告藏有違禁品令女兒誤服，被告否認後步出病房聊電話，回來時神色慌張跟醫護談話。被告胞弟供稱，案發翌日被告曾叫他找1包裝袋，他最終在垃圾桶找到爆炸糖包裝袋，但忘記如何處理。拘捕被告的執法人員供稱，被告曾承認網購大麻糖服用，且「食淨9粒」，又稱可能是他父親「唔覺意」給予女兒吃。

案件編號：TMCC 1413/2023