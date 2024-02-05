捉鼠流動隊新春前增至逾60隊　食環署實行「晚晚捉老鼠」

臨近歲晚，食物環境衞生署署長楊碧筠今日(5日)接受報章訪問時表示，短期內會將「夜間防治鼠患流動隊」由31隊再增至60多隊，實行「晚晚捉老鼠」，並將於明日(6日)公布新鼠患參考指數，評估各區「無鼠百分比」的計算方法。

楊碧筠指，「夜間防治鼠患流動隊」去年底已增加至31隊，成效不錯，過去一年防治鼠患的做法是「變陣、變法、變習慣」，今年熱能探測攝錄機已全面引入，配合人工智能技術監察鼠蹤，上月已開始在中西區、灣仔及東區試行，預計最快3月有數據，半年內將在全港各區實行。

她續指，去年捕獲活鼠共6.3萬隻，較前一年增加約40%，並已消滅70個鼠患黑點，高於2022年施政報告的工作標準。此外，90%以上的衞生黑點亦已顯著改善，已消除60%鼠患黑點，店舖阻街的情況也大幅改善，去年底投訴量比年初下降了超過40%。

此外，楊提到食環署主責的244個衞生黑點中，當中逾90%已顯著改善，至於餘下逾20個黑點，由於部分涉及露宿者，故較為複雜，難以整治，需要多個部門才能處理，署方需有支援才能更好處理。