美斯缺陣風波　贊助條件需出場45分鐘　港府稱未向主辦方付款

國際邁亞密對陣香港隊之役，由於球王美斯及球星蘇亞雷斯全場坐冷板未有披甲。港府今日(5日)召開記者會交代，下半場開始見美斯無出賽，已要求主辦方Tatler與球隊要求美斯必須落場，球隊轉告主辦方美斯因傷未能出戰，及後港府在完場前10分鐘再要求美斯出場，惟未能成功。最後港府提出補救方案，要求美斯補救向球迷交代和捧盃，不過未能成功。文體旅局局長楊潤雄認為主辦方有必要親身向市民交代，以及交代與球隊的協調。

楊潤雄透露，目前港府仍未向主辦方付款，贊助條件包括訂明美斯需出場最少45分鐘，至昨日臨陣至下半場美斯仍未落場，政府曾着主辦方Tatler與國際邁亞密提出要求，惟球隊最終決定不派出美斯，當局其後又要求主辦方與美斯洽談向公眾交代事宜，但上述事項均未能成事，政府認為Tatler有責任向公眾交代。港府數周內會再與主辦方Tatler討論在今次活動中的表現，再行決定。

談及美斯未有交代具體體傷勢，港府已不斷要求美斯落場，過程港府已盡力。被問及會否認為受騙，楊指如果根據一直接收的資訊，仍有提供不同協助所以與市民一樣失望，希望主辦方與大眾交代。楊並讚揚港隊在表演賽中表現出色，強調政府會持續吸引盛事來港，當然不是所有盛事都十全十美，但所有活動都令香港盛事之都愈來愈響亮，至於事前是否清楚美斯有傷，他指運動員可能有不同傷患，承諾會與主辦方進一步商討。

問及M品牌有否持續了解進度，抑或比完錢完算，楊指委員會在整體上提出方向，日常由有其他同事處理，惟出賽問題依賴主辦方與球隊商討，認為港府「恰如其分」提供協助。