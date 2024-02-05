60個國際會展活動將來港舉行　旅發局料吸21萬旅客

疫後港府大力吸引高端旅客訪港，訪港過夜會展客已回復至疫前約7成。旅發局指未來希望可吸引更多會展活動來港舉行之餘，參展人士等商務客都可以完成工作後，留多一至兩天遊覽本港。至於天后Taylor Swift巡唱未有來港，他指去新加坡及日本都至少有5萬人場館，主辦單位賺錢都會計數，期望今年底啟德體育園落成有助爭取國際巨星來港。

旅發局主席彭耀佳形容復甦勢頭強勁，去年成功競投及促成近60個大型國際會展活動，於年內及未來數年在香港舉行，預計可吸納約21萬訪港旅客參與。彭耀佳表示旅發局正致力發展會展產業，特意成立專責團隊主動爭取相關盛事在港舉行，成功競投很多活動由外國重返香港舉辦，雖然由於是商務客一般市民未必會留意到，但業界會知。

他續指會展活動對本地經濟貢獻潛力巨大，因為大會舉行很多宴會及派對，而商務客的飛機酒店費用是公司出資，故來港更願意消費，因此旅發局鼓勵他們在完成工作後多留香港1至2天，甚至可帶同親人一同探索及體驗本港。彭耀佳形容本港擁有各式各樣娛樂、美食及購物，對旅客有吸引力，有西九、故宮、海灘等亦有不少行山徑，市區不需一小時已經去到，亦可以旅客身份免費到馬場體驗。