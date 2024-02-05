逾1.9萬名內地高層次專業人才　獲批港澳人才簽注

內媒周一(5日)引述公安部指，國家移民管理局去年實施三大人才高地10項政策措施，吸引鼓勵外籍高層次人才、國內外知名大專院校STEM(科學、科技、工程及數學)專業優秀外籍畢業生在華長期居留、創新創業。截至去年底，有逾1.9萬名內地高層次專業人才獲批港澳人才簽注，促進大灣區人才、技術等要素高效便捷流動。

公安部表示，國家移民管理部門去年推進移民管理服務改革，全面啟用4,500多台改革升級的智能簽注設備，推出赴港澳地區探親、工作、學習證件「全國通辦」，延長赴澳就學人員簽注有效期，480多萬內地居民享受到往來港澳出入境證件「全國通辦」便利，為辦證群眾共節省88.8億元人民幣(約98億港元)。針對200多萬港澳居民因疫情未及時換發回鄉證，國家移民管理部門出台回鄉證延期政策，截至去年底已有440多萬人次港澳居民持延期證件順暢通關，1,200多萬人次在內地便捷辦證辦事。

國家移民管理部門先後推出港澳台居民出入境紀錄查詢服務，外國人簽證、停居留證件預約申請等8項網上便利服務舉措，為港澳居民、華僑和外國人免費提供身份核驗服務2,718萬人次；另啟用新版外國人永居證「五星卡」，開通12367在線應答服務，去年服務9,000多萬人次。當局同時完善陸路口岸重點物資車輛「快速通道」等措施，研究擴大過境免簽政策適用國家範圍，支持橫琴粵澳深度合作區、河套深港科技創新合作區等開發開放平台建設。