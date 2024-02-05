涉偷拍三女生裙底　26歲教師准保釋　不得進入校園100米

屯門發生懷疑教師偷拍學生事件，一名26歲中學男教師疑在6日內，於學校內分別用手機拍攝3名女生的裙底春光。最終事件曝光，須報案處理。該名老師及後被控3項非法拍攝私密部位罪，今（5日）被解往屯門裁判法院應訊。裁判官按控方要求，把案件押後至4月2日再提訊，以等候進一步調查。被告獲准以5萬港元現金保釋，但不得進入涉案校園100米範圍內。

被告陳裕德（26歲），報稱是老師，據悉現已被停職。他被控3項非法拍攝私密部位罪，指他於2024年1月29日及2月4日，分別在屯門某中學，出於拍攝女童X、Y及Z的意圖，為了從3名女童衣服下方拍攝其私密部位，而操作手提電話。而被告為了性目的不誠實地作出以上描述的行為，及不理自己該行為是否獲得3名女童的同意。而就首兩項控罪，更是在同一日發生。

身型較矮，身穿黑色上衣的被告暫毋須答辯，並表示明白控罪。辯方律師庭上表示不反對壓後，但有保釋申請。法官最終批准被告以5萬港元現金保釋，但須交出旅遊證件、不得離港、每天到警署報到、不得接觸控方證人、不得接觸該校學生及職員，且不得進入學校100米範圍內。

案件編號：TMCC 271/2024