議員促立會討論美斯缺席風波　要求主辦方及政府解畫

針對昨日(4 日)由香港隊對國邁亞密的比賽，球王美斯沒出場惹起球迷不滿。由於這場賽事獲政府提供的1,00萬港元撥款和100萬港元場地補助金，有議員致函立法會民政及文化體育事務委員會主席馬逢國，要求委員會盡快開會討論及邀請主辦方解釋，以及政府會否督促主機構或透過法律途徑為現場觀眾追討，給失望的球迷、市民、遊客作出補償。

議員尚海龍在信中指出，據悉，國際邁亞美與主辦方有簽訂合約，要求球員美斯上場最少45分鐘，但是該球會未有遵從有關約定，比賽結束美斯亦無任何回應，結果使得入場的香港市民、球迷，以及遠道而來的旅客感到極度失望，同時嚴重影響了購買價格不菲的門票的市民和球迷的權益，也對香港作為主辦國際體育活動的形象帶來了一些不利影響。

政府昨指有可能考慮收回所提供的1,00萬港元撥款及100萬港元的場地補助金。尚海龍要求該委員會邀請主辦方及政府就事件作出解釋，尤其是政府會否督促主辦機構或透過法律途徑幫現場觀眾追討，給失望的球迷、市民、遊客作出補償；政府將採取何種措施如設定賠償條款，以確保在未來舉辦類似盛事時，主辦方能夠履行合同約定，同時確保合作方會遵守相關合約內容。

由於事件影響香港的形象，尚又要求政府屆時交代是否考慮在未來各類主辦方再次申請舉辦有關盛事並申請政府資金支持或補貼時，派出相關官員參與合作會議，以確保比賽中的各項細節符合合同要求，避免再次發生各類明星未能按照約定時間上場的情況。