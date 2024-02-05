港澳台去年出入境大陸人次　恢復至新冠疫情前81%

中國旅遊研究院國際研究所課題組近日發布《中國入境旅遊發展報告(2023-2024)》，引述全國移民管理機構查驗出入境人員的資料顯示，2023年港澳台居民出入境大陸人次恢復到2019年疫情前的81%，但外國人出入境大陸人次只恢復到36%，去年全國旅行社接待入境遊客人數僅恢復到2019年不足一成。

報告認為，伴隨國際航線不斷恢復、入境便利度提升、入境旅遊供應鏈持續修復，預測今年外國人入境市場有望恢復到2019年的五成，港澳台入境市場有望全面恢復。惟部分入境旅行服務商和供應商已離開，很多從業人員轉行，機票價格較高、景區、交通門票預訂困難、外賓住宿接待限制等問題仍存在，都是行業供應鏈重構需考慮及逐步解決的問題。陝西利行國際旅行社總經理張帆預計，恢復至2019年水平至少要3至5年。

臨近農曆新年，不少港人北上逛花市，感受過年前氣氛。廣東深圳市愛國路花市自上周六(3日)至周五(9日)開放，以「龍騰盛世，花開羅湖」為主題，設置花卉、餐飲、文創、春聯、年貨等5大特色展區，共346個展位。主辦單位另打造傳統牌坊門樓，結合「中國紅」、「生肖龍」等中國元素，打造龍形燈籠特色裝置和嶺南特色紅紅火火門頭舖位，烘托喜慶氛圍。