揸足15年明年告別　司機難忘「花車迷」捧場　冀轉做義工續參與

一年一度在大年初一舉行的賀歲盛事花車巡遊「新春國際匯演之夜」闊別5年後，今年再度復辦，不過，是次巡遊亦是64歲資深花車司機「大仲哥」最後一年揸花車。他回想過去15年揸花車的經歷，坦言縱使每年要犧牲與親友相聚時間，但能參與大型盛事，接觸世界表演團隊，又夠認識有一班「小粉絲」，甚至見證其長大並成家立室，笑言十分值得。

人稱「大仲哥」的貨櫃車司機梁仲宜2005年在工會介紹下，在新年兼任花車司機，最初先任副司機，翌年「擔正」成為正司機，除了2020年起新冠疫情停辦的4年，他至今已駕駛了15年花車。不過，基於保險限制，大仲哥明年已屆65歲，不能再揸花車，換言之今次將是他最後一次成為花車司機。

對於即將要「退休」，大仲哥都說百感交集，亦回想首年參與花車巡遊時，自己甚為緊張，要另一司機安撫，最後順利完全匯演，亦得到觀眾歡呼迎接，向花車迷熱情揮手，令他倍感歡悅。他亦提到揸多年花車下，自己亦有「小粉絲」，多年前有一名巴士迷每年「追花車」拍照，8年前一同合照後交換聯絡而結緣。而他最新得知這位「小粉絲」已成家立室。

大仲哥提到，每年大年初一早上向親友拜年後，中午已經要開始準備花車巡遊，至夜晚巡遊完結再將花車駛回指定地點，幾乎全日給了這項盛事。他很感謝家人的支持，甚至會親身到現場為他歡呼，孫子早年亦會在電視前大叫「公公出來了！」今年他說家人都會盡量到現場見證其花車司機的最後一幕，而他未來會轉做義工，繼續參與這項盛事。

另一方面，大仲哥說揸花車「危機處處」，花車看僅以時速約5公里行駛，看似較慢會比較安全，但由於車身周邊一直有人勁歌熱舞表演，開車時要打醒精神。他分享曾經有小演員在正式表演時忘形，沒有按照原定計劃走位，獨自在車頭跳舞，幸好他及時發現而未有開車，避過一劫。

他亦提到，花車較一般貨櫃車長及闊，轉彎時需要更多空間，車上又有大量裝飾，駕駛盲點亦甚多，因此一台花車會有兩名司機「互相補位」，分別留意左、右邊的情況，確保「安全第一」。

貨櫃運輸業職工總會自1998年接手安排花車司機，主席陳迪手亦花車司機。他表示，每年均有眾多貨車司機有應揸花車，但由於花車設計日新月異，對司機的要求愈來愈多。因此工會要求司機要等到巴士駕駛及駕駛教師執照等，確保司機「手車不差」，幸好接手以來未曾發生意外。他又期望花車盛事能擴至大灣區，「9+2個城市行曬」，但坦言此夢想有點天方夜譚，但仍希望能成真。