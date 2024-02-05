盛事連番甩轆　憂陸續有來　議員質疑M品牌活動撥款監管準則

繼去年底FIA世界場地越野車錦標賽香港站的賽道臨時縮短後，昨日(4日)舉行的國際邁亞密表演賽球王美斯失場事件，該活動獲大型體育活動事務委員會頒授「M」品牌認同及撥款資助，有議員質疑政府未就「M」品牌資助審批、監管及問責機制向業界作充分諮詢和商議，要求立法會相關委員會討大型體育活動基金撥款監管準則。

議員陸頌雄去信立法會民政及文化體育事務委員會主席，要求委員會盡快開會討論有關議題。他指國際邁亞密表演賽獲得撥款1500萬港元及100萬港元場地補助金，然而門票高達4,880港元，較於2月7日在東京站的問票約2,373港元，高出1倍有多。

他又提及去年底在港舉行的世界場地越車錦標賽--香港站，同樣獲得撥款1,500萬港元撥款，以及200萬港元的場地補助金，卻出現臨時延遲，跑道由1,300米縮短至800米。

兩個盛事都出現問題，陸頌雄指業界憂慮今年眾多大型盛事再次「甩轆」，長遠甚至有損香港的國際形象，建議委員會會議加入討論有關大型體育活動基金撥款準則，要求匯報工作進展及清楚交代具體細節。

另一名議員江玉歡亦在社交平台貼文，質疑日後香港辦盛事時，遊客如何會相信，又反問這個天文數字的合約，究竟有沒有條款要求球星要落場踢呢？她又指國際邁亞密數天後便會到東京作賽，門票較香港便宜，不知球星屆時會否落場呢？