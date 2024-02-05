第6次開會嚴重虐兒仍未定義　議員轟「點傾落去」

立法會《強制舉報虐待兒童條例草案》委員會今日(5日)召開第6次會議，會上有多名議員認為，目前條例對專業人士的罰則過於嚴厲，憂慮最後或造成反效果，沒有正面幫助；更有議員不滿多次開會後，當局仍未對嚴重虐兒有清晰定義，反問當局：「唔傾定義，咁仲點講落去、點逐條審議啊？」。

議員狄智遠對於社福界專業顧問團中，香港社會服務聯會未佔一席感到詫異。他坦言，要專業人士坐監是不對等，尤其刑事記錄很大影響，日後很大機會不能再執業，「到時後個個都驚坐監，係又報唔係又報」，質問「咁樣對件事有咩好處?」、「對威嚇性又有咩正面幫助?」，現時變相好像「搵專業人士嘅問題，有事就拉佢哋、捉佢哋咁」，忘記了法例目的是如何動員有效保護兒童。

議員江玉歡則表示，政府曾以昆士蘭為例，指在同等法例下，如未有舉報需監禁3年，但她發現原來牽涉Sexual Offences(性罪行)才需要判處監禁刑罰，相反生理疏忽、身體虐待則不需坐監，亦沒設罰則，坦言專業人員是很想舉報，「但唔舉報就要坐監，業界就好有意見」，強調現時很多重點未有共識，認為開展逐條審議不合適。

會上亦有多名議員關注虐兒定義，甚至批評定義過於空洞，其中惹來議員林素蔚的不滿。對於當局在嚴重虐兒的定義方面上，仍指「唔知道」的時候，她反問當局「唔傾定義，咁仲點講落去、點逐條審議？」，尤其法例下所涉及的相關持份者，很多是前線的照顧人員，而非專業人士。

勞工及福利局副局長何啟明強調，與專業界別好好合作的同時，不代表不需要設有罰則，形容「如手上冇工具，好難令風氣改變」，局方立場是當有人有心違反相關法例時，亦都有對等方法對他們作出懲戒；他另重申現時第5級罰則及3個月監禁，與其他嚴重舉報案件罰則相若，局方認為水平合理。