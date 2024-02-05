帶八旬父入場看美斯感被騙　女兒心噏「爸爸都係想睇佢扭兩扭」

港足與國際邁亞密表演賽，「球王」美斯及球星蘇亞雷斯全場坐冷板，令近4萬入場球迷大失所望。有入場市民大吐苦水，指當初辛苦搶到3張門票，只為了讓86歲的父親可以看美斯「扭兩扭」，為此父親更罕有地穿長者尿片。她失望表示，「覺得被騙」，亦不會再去表演賽，而且父親的身體狀況已不容許他再坐飛機去外地一睹美斯的腳法。

市民陳太今日(5日)在電台節目表示，早前購入了3張1,580元的門票，打算跟86歲的爸爸和廿幾歲的兒子一同觀賽；本身爸爸幾日前炫耀可以看美斯球賽，讓其他老友記好不羨慕，但如今己不敢去老人中心，「實畀啲阿伯笑」，令她感到心噏。陳太回想昨日(4日)到大球場要坐45分鐘巴士，父親為了萬無一失，穿着了長者尿片，到達後費力地沿著欄桿到位置較高的所屬座位安坐。她對此經歷感到十分失望，且相當不快，直言「爸爸都係想睇佢扭兩扭，扭兩扭唔會傷到你㗎」。

政府事前大力宣傳國際邁亞密訪港，並且以美斯作招徠，而美斯失場後又出聲明炮轟。陳太指「好似射波咁」，譴責都於事無補。她認為當初太深信政府，「乜嘢 M 品牌、乜嘢頂級、乜嘢國際大使，你唔會呃我啩？」，又稱「咁大個人無受過騙，(今次)係唯一一次被騙」。她希望政府可以負起部份責任，為入場觀眾帶來一些補償，例如消費券及錢。