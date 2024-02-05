尖沙咀藥店男店員涉虛假說明劏客被捕　藥材價格與宣稱差80倍

海關今日(5日)拘捕一名藥店男店員，他涉嫌在銷售中藥材的過程中應用虛假商品說明，違反《商品說明條例》。

海關在去年12月初接獲舉報，指尖沙咀一間藥店的店員懷疑有意誤導顧客，行銷過程中，店員向一名內地遊客聲稱，他需要服食一款名為「頂級洋白薊」的中藥材，用以改善體質，並指以事主狀況而言，僅需支付240港元購買所需份量的藥物。

事主多次確認價錢後，決定購買該藥材，惟店員將藥材磨粉後，才表示總價格為19,200港元，與當初所宣稱的價錢相差80倍。經深入調查後，關員今日採取行動，拘捕涉案藥店一名54歲男店員。案件仍在調查中。

海關強調，非常關注商戶以不良營商手法誤導旅客購物的情況，一直設有快速行動隊處理短期留港旅客的緊急投訴，並會即時轉介有關個案予調查人員作優先處理。農曆新年將至，海關將繼續加強巡查及執法，嚴厲打擊不良營商。

海關提醒商戶遵守規定，而消費者亦應光顧信譽良好的商戶及留意商品的計價單位，並要求更詳細資料，包括所選商品的總價格，再作交易決定。根據《商品說明條例》，任何人在營商或業務過程中將虛假商品說明應用於任何貨品，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬港元及監禁5年。