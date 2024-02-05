否認企圖煽惑罪押2.16裁決　古思堯自辯稱「政制倒退一個甲子」

現年77歲的社運人士古思堯，去年12月表示欲抗議區議會選舉制度不公，結果在抗議前遭拘捕，被控「企圖作出或準備作出一項具煽動意圖的行為」罪。古思堯不認罪，案件今日(5日)在西九龍裁判法院開審，並押後至2月16日裁決。

被告古思堯，報稱無業。他沒律師代表，自行應訊。執法人員作供指，2023年12月4日，他到古思堯位於長沙灣永盛工業大廈的單位調查，發現門外放有黑色棺材及標語牌。同月8日，古思堯被捕，警誡下招認打算示威，認為「政制倒退一個甲子」。控方庭上播放古思堯與執法部門的錄影會面，古說他不滿區議會選舉「清一色」愛國愛黨人士，沒有民主派，認為影響市民政治權利。

被告被控於2023年11月29日至12月8日期間，在香港企圖作出或準備作出具煽動意圖的作為，即引起憎恨或藐視中央及/或香港特別行政區政府或激起對其離叛；激起香港居民企圖不循合法途徑促致改變其他在香港的依法制訂的事項；引起對香港司法的憎恨、藐視或激起對其離叛；煽惑他人使用暴力；及/或慫使他人不守法或不服從合法命令。

案件編號：WKCC 5279/2023