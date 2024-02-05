否認撫13歲繼女胸及指插下體　無業漢辯稱「喺佢張床打飛機咋」

一名46歲無業漢被指於前年，在妻子家中非禮當時13歲的繼女，包括撫胸及以手指插她下體，其後繼女更為他手淫。繼女最終報案，無業漢被捕後卻稱「我淨係喺佢張床度自己打飛機咋，我無非禮過佢」。該無業漢今日(5日)於區院否認非禮及向16歲以下女童作猥褻行為共兩罪。法官練錦鴻在控方舉證完畢後裁定案件表證成立。案件明天(6日)續審。

代號L.C.K.(46歲，無業)的被告，分別否認非禮及向16歲以下兒童作猥褻行為兩罪。據庭上披露X母親Y與X生父離婚後，Y於2013年與被告結婚，並育有1名當時9歲的兒子。X案發時13歲，她平日與母親同住，被告和X弟則居於另一單位。案發在2022年1月10日，於X及Y家中發生。

據X於錄影會面供稱，當日早上她放學回家，並與被告一起去接弟弟回家，及後一同在房間午睡。期間，被告伸手進X上衣內撫摸她胸部，X因害怕沒有動作。約10分鐘後，被告再伸手入X褲內，撫摸及用手指插她下體，X嘗試拉開被告的手，在旁的弟弟亦察覺並問發生何事。被告卻稱「無事」並叫X一同出去。

X隨被告到大廳的碌架床上，被告爬到她身上，X感到對方想與其發生性行為覺得害怕，便主動提出為被告手淫，且手淫約5分鐘直至他射精。X事後向朋友發送訊息暗示被告侵犯她。據同意案情披露相關化驗報告指，在X床上之床單和X睡衣褲均驗出被告的精液。

控方又播放被告的錄影會面，被告否認非禮或要X替他手淫，並指不明白X為何有此指控。他又稱當日趁X在洗手間時於客廳床上瀆至射精，其後X到床上並大叫「嘩，濕嘅！」被告則叫她用紙巾抹好。

案件編號：DCCC 966/2022