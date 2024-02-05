兩「財仔」涉放吸血貴利及非法收債　持牌人等32男女落網

元朗區執法部門於1月29日至2月5日展開代號「雲劍」行動，以打擊高利貸及相關的非法收債罪行。行動中，人員成功搗破2間高利貸財務公司，檢獲約118萬港元現金，懷疑屬犯罪得益，並以涉嫌「刑事毀壞」、「刑事恐嚇」、「洗黑錢」及「以過高利率進行放債」拘捕20男12女（18歲至53歲），其中5人有黑社會背景，另有14人為財務公司持牌人及職員。

調查人員指，該部門在調查一些發生在元朗區及天水圍區的非法收債活動時，發現受害者都是向一些高利貸財務公司借貸，當中牽涉利率高達342%，較法定最高利率48%，高出足足7倍。有見及此，人員展開深入調查及情報分析，從而鎖定疑犯身份，將他們一網打盡。被捕人士涉及15宗淋紅油案件、7宗電話恐嚇和2宗以銀行戶口收取欠債人還款、並協助清洗犯罪得益。

調查亦發現，2間位於旺角及油麻地的持牌財務公司以過高利率放債，相關公司通常利用社交媒體或網頁作廣告宣傳，以及用電話推廣接觸受害人，再以快速批核現金貸款作招徠。受害人交出自己的身份證明、住址證明及入息證明後，公司人員便會邀請受害人親自到公司簽約，約半小時便會批出現金貸款。

不過，公司會要求他們獲得款項後，到公司後巷或後樓梯交收一筆「手續費」，該筆款項並無在合約訂明，例如受害人借貸1萬港元，實際只能獲得7,000港元，惟事後需要全額償還。據了解，案中受害人的最高一筆借貸為50萬港元，而各人平均借貸25萬港元，便會被財務公司抽取其中5萬港元。

不少受害人需要金錢應急，因而墮入相關陷阱，每當受害人逾期還款，財務公司便會添加更苛刻的還款條件，亦會派出「行動組」進行非法收債，包括到受害人住所及公司淋紅油、電話騷擾他們的親友等，迫使他們支付更高利息，直至無力償還為止。

行動中，執法部門派員喬裝有意借貸的人士，前往該2間公司進行調查，發現職員分工非常仔細及警覺性強，公司內有不同人士接觸申請人，並會利用高壓銷售方式，迫使申請人盡快簽約。人員見時機成熟，隨即拘捕上述人士，其中1人已被落案起訴相關罪名，其餘人士則獲准保釋候查。行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。