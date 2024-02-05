膠樽等商品料明年起推生產者責任制　環諮會憂商人「造數」

港府擬就膠樽及紙包飲品盒等5類商品推出生產者責任計劃，「市場主導」下要求製造商、進口商、零售商及消費者，共同分擔回收、循環再造及棄置該些產品的責任。環境諮詢委員會委員關注計劃具體執行細節，擔心市場主導下的徵費難以提升回收率；亦有委員質疑商人會「造數」以達到當局的目標。環境保護署則說屆時會有機制監察計劃。

有別於玻璃樽、廢電器電子產品生產者責任計劃均由「政府主導」，政府直接向製造商或進口商收費，支付回收和處理廢物開支。環保署計劃以「市場主導」推行膠樽及紙包飲品盒、電動車電池、汽車輪胎及鉛酸電池生產者責任計劃，政府只會制定法律框架、訂明相關持份者的資格和責任、監察計劃的運作成效，不會向持份者額外收取徵費，亦不會主動委聘服務提供者。當局計劃在明年逐步推出相關計劃。

環境諮詢委員會今日(5日)召開會議，多個委員在會上支持計劃，但對具體執行細節存眾多疑問，例如有委員問及「市場主導」下的回收指標如何釐訂；亦有委員質疑署方如何監察製造商或進口商所申報的數字是否可靠，擔心會影響計劃成效。

環保署回應指，署方會和業界商討後制定回收指標，參考其他地區相關計劃的回收情況，但指在計劃實施初期不會訂立長遠目標。署方希望計劃實施後3至5年內達到最高指標，接近外地的回收率水平。環保署另指，供應商等需聘請獨立審計師，確保所提交的申報數字準備，又說生產者所售的產品數目及回收商的回收數字均有迹可尋，料造假機率不大。