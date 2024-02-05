轟盛事變爛SHOW現多輸局面　議員：政府唔好再做水魚

立法會民政及文化體育事務委員會今日(5日)召開會議，討論美斯缺陣風波。議員尚海龍指現時是「多輸局面」，事件對香港盛事經濟有一定風險和影響，對市民和遊客都有金錢和精神上的傷害，也相信有成千上萬的球迷都不會再認為美斯是值得追蹤的對象，他指45分鐘上場時間連45秒都沒有是不可接受，需要主辦方及邁阿密向所有觀眾鄭重道歉，希望政府協助苦主向主辦方追討合理賠償。

另一議員梁毓偉更說：「美斯唔係落場射波，係真係射咗波」，指政府要要挽回香港形象，不要等旅客來到再辜負他們的期待，政府「唔好再做水魚」，指主辦單位要有擔當，發現今早主辦單位香港辦公室拉閘，斥觀感上很差。

對於政府贊助活動，陳穎欣指「一蚊都唔應該比」，稱主辦方唔會蝕，政府只是用公帑為商業行為錦上添花，又指上個月C朗也有傷，但他們將賽事延期以及全額退還門票款項，而香港原本是共贏方案，但現在只有主辦方贏。

另一梁熙指政府應幫市民「回水」，又指活動是半官方，且借政府名「Cap咗好多水」，詢問會否巡刑事渠道調查，又指球員受傷不能落場需要第3方球醫複檢。議員何敬康也指極度懷疑美斯有否帶比賽裝備，以及比賽意向，又指傷病「嚴重行都行唔到，但係佢行得好瀟灑」，促請主辦方將正式法律文件公布。

議員陸頌雄斥「盛事變爛show」，而主辦方現在「拍下蘿柚」不要資助，稱香港「遇人不淑」，質疑主辦方是否隱瞞球星傷勢，用政府造勢。

委員會主席馬逢國指如此重要的賽事，但看不到場刊，令球迷原本想紀念卻空手而回；而一開始發售門票時系統也出事，他指第1天公開發售1個小時之後主辦機構公開指所有門票銷售完畢，但大半個月之後主辦方突然表示有最後一輪門票提供發售，認為是十分奇怪的現象，質疑是否與黃牛票有關。

議員陸瀚民指活動用M品牌宣傳，很多官員和球迷都是因為M品牌才出席，但主辦方現在「用完即棄」，詢問有否機制讓申請人撤回M品牌申請，而如果撤回還有有甚麼方法討回公道。