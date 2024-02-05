海洋公園改造老街景點　裝霓虹燈歌手獻金曲

新春除了外遊或四處拜年，在本港的市民或旅客亦有眾多好去處！海洋公園推出節慶活動，改造新園區景點，例如在仿香港老街道中設置霓虹燈招牌，歌手獻唱經典金曲，令旅客置身在80至90年代的「老香港」。另有樂園吉祥物「超新星」歌舞表演，以及賀年擊鼓活動等。公園期望新活動能展現香港獨特文化面貌。

海洋公園今日(5日)介紹，將在大年初一(10日)至下月3日舉辦「團園賀年2024」大派對，其中園內的「香港老大街」已裝上霓虹燈招牌，令夜間街道變得五光十色，恍如80至90年代燈火璀璨的鬧市街道，每日更有3場的燈光秀「霓虹閃爍匯演」。現場亦提供懷舊美食，方便訪客不止能拍照打卡，亦能從味覺感受老香港。而超過10位演員將於每日下午5時起現身載歌載舞，並與旅客互動；周末則有一眾歌手在「躍動星輝耀大街」表演環節，呈獻多首流行經典金曲。

除了懷舊為主題的園區，海洋公園亦組織公園吉祥物最新樂團，包括威威、包包等。他們會在全新表演節目《超新星大比併》中穿着閃亮造型載歌載舞。公園亦在海濱樂園廣場設置由金龍盤繞近5米高開運大鼓「龍騰鳴鼓陣」，訪客盡情擊鼓，打響龍年頭炮，祈願好運亨通。節慶活動期間，公園另安排「金龍獻瑞」舞龍巡遊和「獅躍龍門」醒獅表演，財神亦會現身。海洋公園主席龐建貽表示，為配合政府發展特色主題旅遊的倡議，公園特意推出龍年賀歲活動和全新推出的恒常體驗，期望活動能展現香港獨特文化面貌。