強制門檻擬降至最低65%　發展局稱要平衡小業主利益

港府最新建議放寬舊樓強制拍賣門檻至總業權的最低65%，較原先建議保守。發展局今日(5日)在立法會審議相關法例委員會上解釋，新建議是綜合社會意見後決定，擔心過於進取會損害小業主利益，又指對上一次放寬強拍門檻後，相關申請宗數大增，推動私人重建。

現時舊樓業權分散，甚至沒有成法團等組織，即使日久失修亦無人處理。港府早前建議把指定地區樓齡達50年的私人樓宇強拍門檻由現時80%業權降至70%或65%，樓齡愈高，門檻愈低。有議員表示，是次強拍門檻降低的幅度不及前年建議的最低60%進取。發展局常任秘書長（規劃及地政）何珮玲解釋，原先建議過分進取，而且鄰近的東京及首爾的最低強拍門檻僅為67%，認為目前港府所建議的65%已較兩者低，並已取得平衡，防止損害小業主利益。

另有議員質疑放寬強拍門檻的效用，何指出，在2010年放寬強拍門檻至80%後，相關申請較放寬前增加，由以往每年6宗申請，增至每年28宗。有議員亦擔心強拍門檻過低令人認為是「強搶民產」。局方指，過往的165宗成功獲批強拍個案中，小業主的收益均大於該物業的原價值，而在過去數年的26宗個案中，過半小業主強拍後的得益足以購入同區樓齡20年或以下的物業。