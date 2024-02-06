東方日報A1：美斯齋坐　球迷中伏　合約條款甩轆　搞盛事一鑊粥

連番甩轆，盛事變憾事！香港大球場日前上演國際邁亞密對陣香港隊的表演賽，但包括球王美斯在內多名球星缺陣，只在球場外齋坐，被噓爆，球迷不但直指中伏，更怒斥政府無能、卸責及把關不力。雖然政府昨強調曾多次着主辦方要求美斯落場及要求主辦方向觀眾交代事件，均不得要領，又指政府未付1,600萬元的贊助費，然而相隔數小時後，主辦方宣布撤回贊助申請。多名議員炮轟事件「離譜」，更形容為「多輸局面」及「盛事變爛Show」，甚至有議員促政府要求主辦方「全部回水」，強調政府「唔好再做水魚」，日後舉辦活動簽約時必須列明「逃生條款」。

球王美斯缺陣惹起滿城風雨，文化體育及旅遊局局長楊潤雄昨指政府贊助賽事條件包括訂明美斯需出場最少45分鐘，而在賽事期間直至下半場美斯仍未落場，政府亦已多次着主辦方Tatler Asia與國際邁亞密要求美斯下場，惟球隊最終決定不派出美斯，當局其後又要求主辦方與美斯洽談向公眾交代事宜，但上述事項均未能成事，政府認為Tatler Asia有責任向公眾交代。

被問及會否認為受騙，他指若根據一直接收的資訊，仍有提供不同協助，所以與市民一樣失望，希望主辦方與大眾交代，強調支持項目，美斯為原因之一。事實上，Tatler Asia早前已獲大型體育活動事務委員會頒授M品牌，並獲政府1,500萬元資助及100萬元場地補助金。楊指政府仍未向主辦方付款，將與主辦方了解事件，再決定資助安排。

然而Tatler Asia主席兼行政總裁Michel Lamunière在傍晚舉行記者會解畫，指隊醫認為美斯等球員因傷不能上陣表演賽，對於引起球迷失望感遺憾，並宣布撤回M品牌及向港府申請贊助。他指根據協議，美斯、佐迪艾巴、沙治奧布斯基斯，以及比賽前加入球隊的球星蘇亞雷斯，除受傷外均會上場作賽，主辦方亦以此為活動作出宣傳。而比賽前由主教練馬天奴提交的官方球隊名單中，美斯等4大球星亦被列入替補名單，表示適合上場，主辦方亦因此相信美斯及蘇亞雷斯會有機會上陣作賽。惟上半場結束後國際邁亞密通知美斯因傷無法出賽，已即時通知政府，並在下半場要求美斯向球迷發表講話，但無功而回。主辦方最後表示，理解並深感本地和海外球迷，以及賽事持份者的失望心情。

雖然主辦方撤回贊助申請，但楊潤雄強調只解決一部分問題，但未完全解決，要求他們對觀眾交代，但他指只能在符合法律的情況下行動，而消費者委員會和海關收到的個案也會展開調查。

議員田北辰形容事件「離譜」，建議下次再舉辦盛事，政府與主辦方簽約時必須列明「逃生條款」，例如即使美斯抱恙是否可亮相讓觀眾拍照等處理方法，又建議政府要「殺一儆百」，應要求主辦方「全部回水」，以示歉意，揚言如果對方不願做，政府應以後不準主辦方租用康文署場地，主辦方不能「當人係水魚」。

另一議員梁毓偉指「美斯唔係落場射波，係真係射咗波」，指政府要挽回香港形象，不要等旅客來到再辜負他們的期待，政府「唔好再做水魚」。議員陸頌雄就斥「盛事變爛show」，而主辦方現在「拍吓籮柚」不要資助，稱香港「遇人不淑」，質疑主辦方是否隱瞞球星傷勢，用政府造勢。

除要求主辦方「回水」之外，議員梁熙關注活動為半官方活動，主辦方借政府名「Cap咗好多水」，關注政府會否循刑事渠道調查。

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