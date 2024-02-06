美斯缺陣卸責主辦單位　稱對方未能完成要求　政府部門將跟進

香港大球場日前上演國際邁亞密對陣香港隊的表演賽，但包括球王美斯在內多名球星缺陣，只在球場外齋坐，球迷中伏，質疑政府無能、卸責及把關不力。港府發言人今早(6日)會見傳媒時表示，對美斯未有落場「極度失望」，雖然主辦方撤回M品牌，強調即使對方撤回申請仍有責任向大眾交代，特別是專程入場的年輕球迷。政府重申文體旅局持續協助主辦方，為其提出不同協助。港府認為主辦單位對賣票的人有責任，同時有社會責任，政府收多宗投訴分別來自海關和消費者委員會，強調相關部門會積極跟進。

政府批評主辦單位對政府的要求「無一個完成到」，對此表示失望。港府已要求文體旅局促請主辦單位積極回應社會需求，包括回應市民入場訴求、交代與國際邁亞密溝通的內容。同時已要求文體旅局和大型體育活動委員會日後在舉辦大型盛事時要優化措施，包括要有後備計劃和清晰及時的信息發放，強調香港為好客之都，與世界各地一樣會舉辦活動，政府會在舉辦活動上努力不懈，又感謝港隊的付出。

問及有否加快球賽申請，港府重申舉行活動上競爭環境激烈，政府在推動大型活動上會加快，事件令政府明白在提出要求上要有更明確的指示。