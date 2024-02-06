八大教員離職率創回歸後新高　教大升幅最勁　城大91人離任最多

教資會近日公布，8間資助大學上學年(2022/23)共380名教學人員離職，離職率7.6%，較前年7.4%微升，創1997/98學年、即回歸以來新高。上學年教員離職率最高的是教大，達13%，276名教員中，有36人離任，按年增6.4個百分點。其次是浸大，達12.1%，371名教員中有45人離職。城大11.5%，790名教員中91人離任，以離職人數計是八大之冠。離職率最低是中大，42人離任，佔整體864名教員4.9%。

教大回覆傳媒查詢時指，過去每年皆錄得教職員因不同理由離職，會不時檢視人力資源策略，持續招募適合人才填補空缺，以配合大學的教研需要。浸大表示，一直以來均有教學人員因退休、轉職或其他個人原因而離任。城大、科大、港大均稱，近年入職人數較離職高。理大及中大表示，上學年教學人員離職率較2021/22學年低。

嶺大副校長莫家豪接受傳媒訪問時指，大學教員因移民潮離職的因素已淡化，離任涉不同因素，包括退休。他又稱，嶺大近年招聘未聞學者憂慮《港區國安法》或《基本法》23條立法，反而不少「海歸」學者看中香港在大灣區的優勢。他提到，各院校招聘策略趨進取，有大學校長及高層為表誠意，親自到境外尋找優秀人才，以打動對方。