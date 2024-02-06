陳沛敏供稱黎智英重視反修例遊行　「睇吓點樣搵多啲人上街」

壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，今（2月6日）在西九龍法院（暫代高院）續審。本案認罪被告之一、前蘋果副社長陳沛敏續以從犯證人身份作供。陳稱，黎智英很重視2019年4月舉行的反修例遊行，常常想辦法令更多人上街。《蘋果》當天亦破例，在七一以外的日子請漫畫家尊子畫畫印海報。

陳沛敏供稱，一般來說，每年7月1日，《蘋果日報》會請漫畫家尊子設計漫畫，並印成全版海報。2019年因應反修例事件，《蘋果》特別破例在4月請尊子畫畫。庭上展示一張照片，顯示2019年4月28日，有人在遊行中舉起《蘋果》實體報紙，頭版標題為「今上街反惡法」，上面有彭定康、林榮基等人的頭像；另有一幅寫有「反惡法 倒林鄭」的漫畫海報。陳說，該海報是印在報紙最後一頁，她不記得是誰提議畫海報。她覺得黎智英很重視這次遊行，因為黎不斷傳送訊息，「要睇吓點樣搵多啲人上街」，黎又會問幫民陣印海報相關的問題。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

案件編號：HCCC 51/2022