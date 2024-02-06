指售票網曾提可欣賞美斯出神入化球技　議員促消委會海關調查

國際邁亞密日前在港的表演賽，因球王美斯等球星缼陣，部分球迷投訴涉違反《商品說明條例》。議員江玉歡今日(6日)在電台節目中表示，主辦方的官方網頁說法一直很小心，只提及國際邁亞密會來港作賽，但售票網站則曾提及可欣賞美斯出神入化的球技，若售票方屬代理，而相關資料由主辦方提供的話，主辦方亦需負責。

江玉歡指主辦方網頁在12月出售門票時細節十分小心，只稱美斯會到港，至12月15日則稱球隊隊長為美斯，而「球隊」會與港聯作賽。但她提及門票銷售方Klook則稱可欣賞美斯出神入化的球技，亦提及艾巴及布斯基斯將「獻技」（兩者有上陣），但相關頁面目前已無法瀏覽。

對於雙方網站內容有差異，她促請消委會及海關調查為何Klook會「講得多過主辦方」，又指若Klook屬代理，而相關資料由Tatler Asia提供的話，Tatler Asia亦需負責。

她又指Tatler Asia網頁部分條款不利消費者，包括列明有權作最後決定，以及有權更改活動「Lineup」。

她認為這件事反映到的香港就消費者權益保障、消委會的權力、集體訴訟的法律絕對有很大的改善空間，而商品說明條例對消費者的保障非常狹窄，以現時對消費者保障的尺度，極需檢討及提升。