近半受訪者沒去過官辦墟市　團體促政府為民辦活動拆牆鬆綁

香港疫後經濟低迷，政府推動連串的活動包括「開心香港、美食市集」以及「日夜都繽紛」等活動，冀起提振作用。然有團體今日(6日)公布一項關於墟市活動的問卷調查結果，近半受訪者從未去過政府舉辦的墟市活動；表示去過廟街夜市亦僅得24.5%，亦有受訪者表示不清楚「香港夜繽紛」的確實舉辦地點。

撐·基層墟市聯盟聯同成員團體於去年12月13日至今年1月28日進行問卷調查，收集了159份有效問卷，了解市民就使用政府共公空間舉辦墟市活動的意見及期望。結果發現47.2%受訪者表示沒有前往或參與由政府主導的「開心香港、美食市集」或「香港夜繽紛」 的市集活動；24.5%的受訪市民表示去過的政府墟市活動為「廟街夜市」。當中有受訪者表示不清楚「香港夜繽紛」的確實舉辦地點，亦有受訪者指由於不是居住於該區或位置不太方便，因此沒有特意前往參與。

有關墟市場地方面，所有受訪者均支持使用政府閒置土地或公共空間，其中逾80%受訪者認為需考慮容易到達和場地面積。最多受訪者揀選的場地為沙田大會堂廣場及沙田公園，有52.8%；其次是中環海濱活動空間，佔50.9%，逾40%受訪者認為西九文化區、旺角花墟公園及黃大仙廣場等地點亦適宜舉辦墟市活動。

調查結果亦顯示，95.6%的受訪者支持非牟利團體、社福機構、慈善團體或社會企業申辦墟市活動，支持政府部門或公營機構的則有51.6%，而主張政府於18區提供不同的閒置用地或公共空間予民間團體，以達致「區區有墟」則高達96.6%。

該聯盟表示，有意使用政府場地的民間團體，都面對極為繁複及冗長的申請手續，雖然當局曾指42天可完成申請程序，但由於申請團體須自行物色場地、擬訂墟市計劃書、向不同部門遞交申請等，往往需時超過2-3個月，另一方面，申請團體亦難以掌握土地的用途限制和配套等，團體均須要就場地的可行性及合適度自行進行視察及評估，除了掌握場地的消防通道位置，又需花大量時間釐清場地由那個所屬管轄、以及業權分布，有團體曾於遞交申請後才知道有私人業權持有人反對而被拒絕申請。

他們敦促政府盡快落實「試行提供適合舉辦墟市的政府場地」計劃，供團體舉辦基層墟市。綜觀政府近期舉辦「香港夜繽紛」、「開心香港、美食市集」，可是有關活動主要以吸引遊客為主，場地類別較為單一及未必能迎合不同社區的特質及需要。因此建議政府揀選的場地必須多元化，於18區開拓不同的公共空間舉辦墟市活動，讓當區的市民能夠就

近、便利參與墟市攤檔及消費。

長遠而言，政府應設立恒常「墟市用地清單」 ，開放更多政府閒置用地給民間團體申辦基層墟市，從而扶助基層市民的同時，亦能推動地區經濟發展，畢竟2020年香港貧窮人口已高達165.3萬，貧窮率達23.6%，加上近年疫情嚴重打擊經濟，政府與其增加福利開支，不如讓基層市民參與墟市經營，給予自力更生的機會。