國際學校剩餘4452學額　料非本地生人數呈跌勢

近年政府積極搶人才，國際學校的學位供應備受關注。教育局近日公布最新顧問研究報告，發現國際學校非本地生人數跌幅，已由2020/21學年的高峰回落，有近30%學校預期，未來數年申請入學的非本地生人數將呈跌勢；推算至2028/29學年，本港中小學國際學校合共剩餘4,427個學額，與本學年4,452個的剩餘學額相若。報告建議，政府定期監測及檢討國際學校學額供需，使其發揮留住外國人才的重要作用。

教育局早前委託研究機構 ，訪問68間提供非本地課程的學校，發現14.7%學校預期，未來數年申請入學的本地生人數將上升；有29.4%則預期非本地生的入學申請將下降。報告指出，本港受學齡人口下跌拖累，預計未來5年就讀國際學校的本地生人數，小學生將由下學年的7,957人，跌至2028/29學年的6,939人；而參考過去13年的國際學校中學生入學趨勢，則預料中學生將由下學年的7,520人，升至2028/29學年的9,333人。然而，因當局規定國際學校必須取錄不少於70%非本地生，反映本地生佔整體學額比例的升幅受限。

國際學校的學額供需方面，報告指出，中小學學額自2006年起已錄得餘額，其中2019年起計4個學年內，共流失3,731名非本地生，當中以2020/21學年的非本地生人數跌幅最顯著。至於今個學年，中小學非本地生人數分別為12,684人及14,706人，升幅分別是3.4%及1.4%，報告估計是受到政府各項人才計劃帶動而增長。因此，本學年中小學國際學校合共剩餘4,452個學額，佔整體學額約9.6%，預計到2028/29學年，全港有4,427個剩餘國際學校學額。

報告引述政府統計處於去年8月中旬公布的最新人口數據，以及政府經濟顧問辦公室的最新本地生產總值預測數據，預料政府各項人才計劃由2023年至2025年期間，每年為本港輸入約3.5萬名人才，有望紓緩就讀國際學校的非本地生流失率，但人才計劃及相關措施的實際效果仍有待評估。報告列出5項建議，包括鼓勵政府定期監測及檢討國際學校學額供求情況、提升國際學校的資訊流通等，使其發揮留住外國人才的重要作用。

教育局回覆傳媒查詢時稱，政府會參考有關建議，繼續密切留意國際學校學額的供求，並適時考慮分配空置校舍及全新土地作國際學校用途，以滿足在港居住的非本地家庭的需求。此外，政府亦會參考顧問研究的建議，繼續配合國際學校業界，加強學校和家長之間的資訊流通，並鼓勵國際學校提供特殊教育支援，致力支持國際學校體系的蓬勃發展。