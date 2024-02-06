農曆新年公院急症室推特別安排　病人輪候時間長可退款

農曆新年期間，公立醫院急症室將實施特別退款安排。醫院管理局總裁高拔陞今日(6日)宣布，公立醫院急症室將在本周五(9日)至本月18日，實施特別退款安排，容許第4、5類次緊急和非緊急的病人，因輪候時間較長，而希望轉看私家醫生，可在登記後24小時內提出退款申請，醫院會在一個月內退還款項，希望騰出急症室時間，為更有需要病人提供更快服務。

政府表示，在4天農曆年假期，即本周六至下周二(10日至13日)，醫管局下普通科門診會較往年加強服務，其中普通科門診額會增加25%至8,000個，假期期間提供服務的診所由14間增加到18間；三方協作的中醫門診，假期期間每日會設有1,800個資助服務名額。同時，有近100間私營診所和醫院已表明會在長假期間提供服務，另外亦有超過250中醫診所回覆指，會在初一至初七(10至16日)延長服務。

此外，假期期間提供服務的門診，會在醫健通和HA Go手機應用程式，透過地圖形式展示，方便市民查詢。當局強調，急症室是照顧嚴重和危急病人，屬寶貴的醫療資源，呼籲市民患傷風感冒或擦傷等，可從其他途徑治療。