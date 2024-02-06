政府擬龕位超賣刑事化　另放寬豁免申請資格避「清灰」

政府提供的龕位長期不足，推行《私營骨灰安置所條例》實施多年，而為打擊龕位超賣，政府計劃修訂《私營骨灰安置所條例》多項條文，當中包括把出售安放權超出「骨灰安放容量」、出售不在經批准圖則的龕位，訂為刑事罪行等。而現時有25間⻣灰安置所因不符申請資格等，未有申請豁免書，如最終不符牌照要求，須結束營辦。局方為避免大規模「清灰」，建議放寬豁免書申請資格，並計劃於今年底向立法會提交修例草案。

《私營骨灰安置所條例》在2017年6月30日生效，以處理過往私營骨灰安置所違規情況，任何人必須取得指明文書方可營辦私營骨灰安置所，只有領有牌照的骨灰安置所方可新出售或新出租龕位。環境及生態局指，截至去年12月底，骨灰所辦共接獲約570宗有關私營骨灰安置所的投訴，當中約230宗涉及懷疑非法營辦私營骨灰安置所，骨灰所辦已就有關投訴作調查，並巡查約2,700次，並向11間骨灰安置所的營辦人提出檢控，10宗個案的營辦人被判罪名成立，被罰款和留有案底。

當局指不少市民為親人日後離世作準備而預先購買龕位，出售的龕位往往在較後時間才會安放骨灰，所以即使牌照持有人出售了龕位超出「骨灰安放容量」，或出售了批准圖則以外的龕位，也不會即時導致存放骨灰的數目超出批准的上限，而並不立即構成違反有關存放骨灰份數的規定。惟因超賣的龕位未經批准，購買人所簽訂的協議並無法律效力，已安放的骨灰亦須被遷移，損害消費者利益。

政府現建議新增出售安放權超出「骨灰安放容量」、出售不在經批准圖則的龕位或將骨灰安放於這些龕位為刑事罪行，並增加違反《條例》第54條有關存放骨灰分數超出「骨灰安放容量」的罰則，建議法庭可判予的最高罰則為循簡易程序定罪，罰款200萬港元和監禁6個月；或循公訴程序定罪，罰款500萬港元和監禁兩年。

當局亦指截至今年1月26日，在61間正申請牌照的截算前骨灰安置所之中，29間仍未符合《城市規劃條例》規定；其中25間因不符合豁免書的兩項基本申請資格或因打算繼續出售龕位，而無申請豁免書；如這些骨灰安置所最終無法符合申請牌照的要求，它們就須結束營辦，導致大規模「清灰」，影響有關先人和家屬的權益。

政府建議修訂豁免書的兩項基本申請資格，包括將開始營辦骨灰安置所日期的規定由現時的1990年延長至2014年，及延後停止出售安放權的日期至2017年。而為符合條件的截算前骨灰安置所提供申請豁免書的選項，若豁免書獲批，可繼續按現有規模營辦⻣灰安置所，避免大規模「清灰」。當局又指根據初步評估，在25間沒有提交豁免書申請的截算前骨灰安置所中，有15間（涉及37,000個龕位）將符合建議的條件可選擇申請豁免書；若它們選擇提出豁免書申請並獲批，約15,000個龕位無需因未能取得牌照而被遷移。政府計劃在今年底向立法會提交修例草案，立法會食物安全及環境衞生事務委員會將在本月19日討論有關修訂。