女西醫涉濫發免針紙　其丈夫涉洗黑錢提堂　兩案押後2.23再訊

元朗女西醫蔡淑梅，於2022年被指在未有診症下，發出俗稱「免針紙」的新冠疫苗接種醫學豁免證明書，被控2項串謀欺詐罪。直至昨日（5日），執法部門亦拘捕蔡的丈夫，指他涉嫌處理其妻因發出懷疑虛假免針紙而所得的犯罪得益共約680萬港元。 該兩案今（6日）同於屯門裁判法院提訊。兩名被告均暫毋須答辯，控方指擬加控蔡22項控罪並撤回該2項欺詐罪，兩案亦將合併轉介往區院審理。裁判官最終把兩案均押後至2月23日再訊，處理加控及轉介程序，2人均獲准保釋。

64歲被告蔡淑梅，報稱醫生，她被控2項串謀欺詐罪，指她於或約於2022年9月3日，在香港與巫鴻新及趙連妹一同串謀欺詐香港特區政府，即不誠實地表示已對上述2人進行評估，以及根據衞生署發布之《新冠疫苗接種醫學豁免指南》，由於醫療原因，上述2人被認為不適合在香港特別行政區接種所有當時可用的新冠疫苗。

蔡的丈夫，即被告白偉雄（64歲，退休人士）則被控6項洗黑錢罪，指他於2022年7月7日至9月23日期間，在香港與蔡淑梅，知道或有合理理由相信蔡淑梅及白偉雄於花旗銀行（香港）之3個聯名戶口，所持有的總額15,906.78美元（折約12.4萬港元）、61萬港元、31萬港元、27.2萬港元、38.4萬美元（折約300萬港元）及32萬美元（折約250萬港元），全部或部分、直接或間接代表任何人從可公訴罪行的得益而仍處理該財產。

案件編號：TMCC 1894/2022，TMCC 279/2024