廉署起訴傢俱公司董事　涉行賄星展職員求保留戶口

廉政公署昨日(5日)落案起訴一名傢俱公司董事，控告他涉嫌向一名銀行職員提供5,000元人民幣(折合約5,491港元)賄款，以求銀行不終止其公司戶口。被告已獲廉署准予保釋，以待明日(7日)在東區裁判法院答辯。

41歲浩豐傢俱集團有限公司(浩豐傢俱)唯一董事兼股東付建国，被控一項向代理人提供利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9(2)(a)條。浩豐傢俱在港註冊成立，於星展銀行(香港)有限公司(星展銀行)持有5個公司戶口，而被告是該些戶口的唯一的授權簽署人。星展銀行於2020年12月經審核後，通知浩豐傢俱其所有戶口將於2021年3月底被終止，並要求浩豐傢俱提取戶口內的結餘。

被告涉嫌於或約於2021年3月10日，向星展銀行一名中心主管提供5,000元人民幣賄款，以協助被告保留浩豐傢俱的所有銀行戶口。該名中心主管拒絕了被告的要求，而星展銀行其後終止了浩豐傢俱的所有戶口。被告於去年8月底來港時被捕，廉署近日取得律政司法律意見，落案起訴被告。星展銀行在廉署調查案件期間提供全面協助。

廉署提醒業務經營者，切勿行賄銀行職員以獲取服務。廉署早前推出全新《銀行防貪指南》，協助銀行減低主要營運範疇包括管理銀行帳戶的貪污風險，提升銀行防貪能力。廉署亦推出「銀行業誠信推廣計劃」，協助銀行管理層及各級職員了解常見的貪污陷阱，與業界共建廉潔文化。