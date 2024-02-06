男子疑酒店內遭性虐亡　售貨員誤殺獲撤銷　2項藏毒罪成囚8個月

2022年7月中環一酒店發生懷疑涉及性虐待的命案，1名體重逾300磅的男子被發現倒臥在酒店房死亡。警方事後拘捕1名美籍男子及1名本地男子，控告他們誤殺罪。案件早前提訊，2人被加控共3項的藏毒及販毒罪，並獲撤銷誤殺罪，2人承認該3罪。主任裁判官徐綺薇今（6日）於東區裁判法院，就涉及兩項藏毒罪的本地被告判監8個月，餘下的被告則於明天（7日）判刑。

今接受判刑的被告廖偉業(46歲、售貨員)，被控在香港中環荷李活道53至55號木的地酒店某房間及同日在鴨脷洲一單位藏毒。裁判官判刑指，被告於2020年就同類罪行曾被判感化令，再度犯法令本案案情更嚴重。但裁判官同意辯方指，廖於本案後有明顯改正問題，現時已沒有依賴毒品，驗毒結果亦呈陰性故最終判監8個月。

案情指前年7月30日凌晨，中環木的地酒店經理留意到兩名被告攜行李走向門口，遂問他們是否退房。美籍被告SAROMINES Michael Ikaika Tai Seichi辦理退房手續，被告廖偉業則登上的士離去。美籍被告表示他的朋友、即死者在房內感到不適，並與經理前往房間，發現死者下半身赤裸倒卧在浴室，雙腳被床單纏着。事件最終報案，死者沒有外傷及被證實不治，執法人員檢取針筒等證物。死者體內被驗出Dipentylone等藥物，血液含量達致命程度，死因是服用多種藥物所致。廖於同日在鴨脷洲住所被捕，並發現單位內有小量冰毒。

案件編號：ESCC 1442/2022