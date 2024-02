港協暨奧委員會副會長千字文狂轟美斯　指欠香港球迷一個解釋

國際邁阿密訪港踢表演賽,但球王美斯未有上場,引起球迷不滿。港協暨奧委員會副會長今(6日)在Facebook撰寫千字文,批評美斯及國際邁亞密不尊重香港,認為「欠香港球迷一個解釋及道歉」,又認為主辦單位Tatler應給球迷、遊客及香港市民一個合情合理的交代。

文章開首引用美國NBA籃球Hall Of Fame得主 Julius W. Erving名言:「I firmly believe that respect is a lot more important, and a lot greater, than popularity」,意思是他強烈認為被尊重遠比受歡迎重要,也是更強大的;一個人受歡迎、受追捧,不代表一定受尊重。他又憶述2003年皇馬訪港,包括碧咸在內的「六條煙」均落場獻技,球迷們有機會一睹風采,相信球員亦感覺到他們受歡迎的程度,但球迷亦感覺到球隊對他們的尊重。惟廿年後美斯訪港,曾希望再有當年的感覺,然而故事結局不盡如人意。

文中又提到,為了接待「球王」大駕光臨,機管局作出特別安排,於停機坪設歡迎儀式。高規格的待遇,是希望球隊可以感受到香港人的熱情。但當球隊步出飛機參與歡迎儀式,儀式未結束時球員便拉隊離場,司儀「叫都叫唔住」,就匆匆登上旅遊巴,場面尷尬,令人遺憾,「我們為球隊到來的精心安排,卻被狠狠踐踏」。他又批評美斯在表演賽當日的表現,坦言不清楚美斯的身體狀況,「但如果我是美斯,我知道現場四萬名球迷是為我而來,這場不是國際規格的正式比賽,只是表演賽,我會選擇主動現身說法,甚至與觀眾交流握手,送上親筆簽名球衣,以答謝球迷的支持。」,而香港球迷並沒有感受到被尊重。

他又提到,相比起其他百年老牌歐洲球隊,國際邁亞密在短短五六年間,已經索價據聞1000萬美元進行一場表演賽,惟碧咸應該心知肚明,這1000萬美元出場費其實是因為美斯及碧咸本人的知名度,如果沒有「球王」加持,根本不值這個價錢,所以說跟美斯沒關係也是說不通。他指國際邁亞密距離「百年老店」仍有一段時長間,希望它不會忘記參與足球的初心,不只是為了賺錢而參與足球。在今次事件上,「國際邁亞密還欠香港球迷一個解釋及道歉。」

同時批評主辦單位Tatler予人「賺到盡」的感覺,傳聞指Tatler以15萬套餐價,售賣與國際邁亞密球員合照的機會。「如果我是美斯,知道主辦機構邀請我與客人合影,然後它能收取15萬,我也可能黑面」。指雖然今次活動不涉及公帑資助,但不代表不用向公眾交代、不用向社會負責。因為政府亦在其他環節,如交通安排、警力等作出投入,支持今次活動的舉辦,希望Tatler可以考慮一個合適方案,「給球迷、遊客及香港市民一個合情合理的交代,展示一份應有的尊重」。並透露自己在球賽當日剛好在意大利進行考察,未能在港觀賽,但在考察期間獲國際米蘭CEO邀請觀賽,席間也善意邀請他們球隊考慮訪港交流,希望球迷未來有機會看到國際米蘭的風采。