薪常會指勞工市場波動　不進行公僕薪酬水平第二階段調查

政府要求公務員薪俸及服務條件常務委員會就2019年公務員薪酬水平進行調查，薪常會今日(6日)向特首提交報告，指已完成首階段的工作，考慮到勞工市場出現前所未有的波動，再加上股票及地產市場近期表現下滑，可能對企業拓展業務和作出薪酬決定造成負面影響，繼而可能影響到私營機構的薪酬水平，薪常會認為薪酬水平調查應在勞工市場大致穩定的時候才進行，故決定不進行第二階段的調查。

薪常會指經過首階的調查後，並已掌握所需資料，在評估是否進行查第二階段工作時，已考慮了整體勞工市場及所有相關情況。薪常會注意到勞工市場正經歷前所未有的波動，本港勞動人口大幅且急速縮減，並在年齡及職業分布上出現變化。同時，私營機構的職位空缺數目也飆升。面對勞工市場緊張，私營機構僱主採用了不同策略以吸引和挽留人才並節省人手，或為私營機構的薪酬安排及薪酬水平帶來影響。政府亦推行了一系列措施，以更果斷進取和更具針對性的方式來吸納人才，而這些措施將需要一段時間才能在紓緩人手短缺方面充分發揮其效用。

同時又觀察到經濟情況仍受累於充滿挑戰的外圍狀況，包括先進經濟體的需求減弱，以及地緣政治局勢愈趨緊張。股票及地產市場近期表現下滑亦反映市場對經濟前景抱持審慎態度。所有這些因素均可能會對企業拓展業務和作出薪酬決定造成負面影響，繼而可能影響到私營機構的薪酬水平。

薪常會主席彭耀佳指薪常會認為，至少就現階段而言，不繼續去進行第二階段工作是審慎的做法，又指薪酬水平調查應在勞工市場大致穩定的時候才進行，在該環境下所得的結果將會獲大多數持份者普遍視為相對可靠，從而真正達致進行薪酬水平調查的目的，即讓政府在充分掌握相關情況後，才就公務員薪酬的變動作出決定。

對於是否重新開展另一輪薪酬水平調查一事上，彭指政府應就包括整體勞工市場的情況及其他相關因素再作檢視，並視乎當時情況而作決定。為公務員隊伍維持一個公平和公正的薪酬機制至為重要，政府應在一段合理時間後檢視相關情況。