許智峯流亡澳洲逾兩年　涉多筆訟費　官頒令破產

被港府懸紅100萬港元通緝、流亡澳洲逾兩年的前議員許智峯，於去年11月被律政司入稟高等法院作破產呈請。案件今午（6日）於高院聆案官余啟肇席前提訊。余官在雙方缺席下表示，呈請方已備齊相關文件，且以送達予許，被告並無任何回應，余官最終頒令許即時破產。

呈請方為律政司司長，答辯人則是許智峯。許於早前共涉及4宗刑事案並獲准保釋，當時為立法會議員的許於2020年聲稱因要到丹麥外訪，獲法庭批准其離港，但隨後即宣布「流亡」。律政司其後指控他涉刑事藐視法庭，高院於2022年在他缺席下裁定藐視法庭罪成，判囚3年半，並須向律政司支付懲罰性訟費。

法官判刑時曾批評，許精心策劃外訪騙局，大大破壞了公眾對執行司法公義的信心。法官又認為許嘲諷刑事司法制度，行為相當於干犯了妨礙司法公正罪。另外，許智峯亦曾於2018年在立法會內搶保安局女高級行政主任，被裁定普通襲擊罪成，許提出上訴，但因缺席聆訊於2021年被駁回。當時律政司表明不打算申請訟費，但法官則建議申請訟費，否則令其他上訴人認為不到庭毋須負上後果。

除刑事案件外，許亦涉其他民事案須支付律政司訟費，包括他入稟要求執法部門公開催淚彈成分，在潛逃後要求撤回案件其後又改變主意，最終被中止聆訊且須支付律政司訟費；就西灣河執法人員開槍案提私人檢控遭撤銷，再申請司法覆核敗訴，並須支付律政司訟費。

案件編號：HCB 7034/2023