津貼上調至最高8000港元　試行「培訓就業一條龍」計劃

23日起培訓津貼上調，增長2200港元，兼職受聘亦可領取。僱員再培訓局（再培訓局）表示，僱員再培訓津貼每月津貼上漲至到最高8000港元。並試行「培訓就業一條龍」，於今日（6日）起開始接受僱主申請，鼓勵潛在勞動力參與培訓。

再培訓局表示，新的再培訓津貼將由2024年2月23日起開始實施，所有七天或以上的就業掛鈎課程（「青年培育計劃」課程除外）的每日津貼額將劃一提升至333元（以每日兩節課堂計算），半日津貼額為166.5元（以每日一節課堂計算）；而「青年培育計劃」課程的每日津貼額將提升至167元。再培訓局還表示會提供超過200項就業掛鈎課程，包括28個行業，鼓勵市民申請接受培訓。

再培訓局還指出，將試行「培訓就業一條龍」計劃（計劃），為期兩年。計劃主要由培訓機構協助參與僱主進行招聘及以「企業包班」形式開辦職前培訓課程，合資格學員再完成培訓後可獲發再培訓津貼。僱主亦會與獲錄取學員簽僱傭合約，合約會在完成職前培訓課程後生效。在入職後培訓機構會提供為期半年的就業跟進服務，以及在職進修安排。再培訓局續指，津貼會在完成課程後發放，將分兩期，在職三個月及六個月後發放。全職受聘的學員將在入職三個月後及完成一項培訓課程後獲發3000港元每月的津貼，總共兩期，可達18,000港元。