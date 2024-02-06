撤鼠患指數改推「無鼠百分比」　食環署新招先使750萬元

食環署今日（6日）公布不再採用過去的鼠患參考指數調查方法，新監察方法會採用熱能探測攝錄機輔助，取代傳統以誘餌普查方法，偵測鼠隻活動情況，並以「無鼠百分比」顯示。有關攝錄機現階段已於灣仔區、中西區及東區試行，料最快下月公布數據，今年上半年完成全港各區的第一次調查。

食環署指，將根據捕獲活鼠的數目、死鼠數目及投訴數字等，在各區選定200至300個監察點，每半年進行一次調查，並會每次於上述監察點中按統計模型抽樣，選出最少100個地點安裝熱能探測攝錄機。

有關熱能探測攝錄機將會連續3天，從晚上7時到翌日早上7時、每2分鐘拍攝一次熱能影像，所拍攝的熱能影像將會以人工智能技術分析老鼠是否存在，從而計算老鼠出現的比率。

署方續指，一個地區的鼠隻活動情況，將會以「無鼠百分比」表示，即拍得没有鼠隻出沒的熱成像照片數目，佔全數熱成像照片數目的比率。署方將分階段在各區進行調查，在每區安裝100支熱能探測攝錄機，以全港劃分了19個監察區計算，即總數共1900支，料成本佔約750萬港元。

食環署解釋，過去的鼠患參考指數調查存在局限性，不能提供量化數字反映鼠患嚴重程度，覆蓋範圍亦較狹窄，同時更易受環境因素影響，敏感度也較低。經檢視後，決定在今年開始採用熱能探測攝錄機輔助，取代傳統以誘餌普查方法，偵測鼠隻活動情況。