考評局公布兩內地DSE試場　獲准今年落實

香港考試及評核局上月公布兩間內地「與考學校」未能順利於今年設立試場，局方今(6日)突然改稱能如期落實，公布將以先行先試模式，在內地城市指定地點設立香港中學文憑考試考場，考評局發言人表示，文憑試公平性、公正性、可信性不變，考務安排與香港相約，又強調早前雖然表示「設內地考場涉周詳籌劃及多方配合，仍待兩地部門研究和探討」，但並非沒有計劃，只是當時條件未成熟。

考評局早前接納兩所港人/港澳子弟學校：深圳香港培僑書院龍華信義學校（深圳培僑學校）和廣州暨大港澳子弟學校（廣州暨大學校），自2024年起成為文憑試「與考學校」，兩校已保送約110名中六合資格正讀生，以學校考生身份報考今年的文憑試。但強調方案只適用於兩所內地學校的與考學校的港澳籍學生，其他考生須以自修生身份前往香港試場應考，而即便在內地考場考試，口語考試考生仍需要來香港考，聆聽內容則由學校廣播系統播放。

考評局發言人指考試將全程監控，內地考場安排與香港相若，會由兩地部門合作監督，考評局派員到內地考場監考；廣東省相關部門將按考評局需求提供協助；且會使用相同試卷，一併評閱，答卷按相同評核要求一併評閱與評級。

考務安排方面，當局會核實考生身份，考生應考時必須出示准考證及附相片的身份證明文件正本。運送及保管試卷方面，試卷會放入保密箱內上鎖，在完全密封狀態下跨境送至學校，全程由考評局職員陪同與檢察，隨後試卷放入保密室，所在地定為考評局的考試專用區域，由保安駐守至開考，運送過程會由兩地入境及海關會協助。監考人員會按《試場主任手冊》指引監考，出現狀況時也會按香港情況處理。

針對教育局在短短一個月內改變做法，發言人表示一個月前並非沒有計劃，只是當時條件未成熟，在未有確實消息之前不想影響整體文憑試。目前只有兩間大灣區學校批准成為考場，發言人指要成為港人子弟學校要內地教育部門批出，再經過香港教育局檢視課程，學術評審機構評審課程，通過後才可以完成第一步，目前只有兩間學校通過此程序，並於去年申請，還有兩間學校在申請與考學校流程中，能否批核仍是未知之數。

至於安排造成的額外成本方面，發言人表示內地港人子弟學校考生本身要支付應有考試費，待考評局計算總體成本或會有附加費，金額很快會公布，待教育局批准後刊憲，發言人認為成本以附加費可以處理。

人手方面，發言人指會外聘監考員，招聘過程進行中，確保開考有足夠人手，而每年3月中做考務人員培訓，內地市場運作和香港相若，內地相關部門也會派員協助處理。至於如果試卷洩漏、偷龍轉鳳、貪污行為有否方案處理，他表示如香港發生相關情況也會有應變措施，大原則會按照香港措施，要看當時實際情況才可綜合判斷，但他表示會以考生利益作最大考慮，並有公開考試委員會，既定機制處理。而如發生超越考務範圍的問題，需要內地警方提供支援。

考評局指由今日起，會向所有考生派發2024年文憑試准考證，學校考生將經所屬學校獲派准考證；而不論是香港或是從內地以至其他地方來港應考的自修生，其准考證則透過郵遞寄出。

另外，考評局強調文憑試的認受性沒有受到任何影響，稱「全世界冇一間大學同我哋講唔承認」，而部分未完成更新要求的大學，考評局也在索取資料，相信考試前可收集全部資訊。