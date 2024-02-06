過半受訪者派廿元利是　31%擬新春外遊　比例創5年新高

新年將至，𢭃利是是農曆新年的重頭戲之一。有協會今日(6日)公布市民對利是錢及新年消費的意向調查。結果發現，31%受訪者表示一定會或多數會新春期間外遊，比例創5年新高。過半受訪者會派「20元」利是，協會指，相信與全球經濟低迷下市民趨於「手緊」有關。

香港研究協會在上月22日至31日進行調查，共詢問1,029名市民，派利是的受訪者佔68%，當中有21%表示今年的利是會較往年提升金額，而表示減少的有13%。61%受訪者表示今年利是金額會與去年差不多。在每一封利是的平均金額方面，「10元」佔12%；「20元」的有54%；「50元」的有9%；「100元或以上」的有16%；亦有8%表示「不打算派利是」及「無意見」。協會指，較低金額(10元、20元)的比例有所上升，較高金額(100元或以上)也有所上升，50元的比例出現下跌，結果表明今年平均每封利是金額出現兩極分化。

另外，調查還發現，今年有62%的受訪市民表示一定不會或多數不會出遊，而表示一定會或多數會的受訪市民則佔31%，協會指出，結果比例創5年新高，表明市民外遊意願明顯上升。在有關今年是否加薪的問題上，表示會加薪與不會加薪的市民分別佔比32%與30%，協會表示預計加薪的比例在近5年首次超過不會加薪，結果顯示市民對加薪持樂觀態度。