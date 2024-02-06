涉售賣含禁藥成分減肥產品　40歲女被捕

衞生署根據市民投訴，透過一個網上平台獲得圖中產品樣本作化驗。

兩款分別名為「HOTCHA Botanical Beverage Mix chocolate with Morosil」及「HOTCHA Botanical Beverage Mix Hazelnut Coffee with Morosil」的減肥產品被發現含有未標示受管制及已禁用藥物成分「西布曲明」。衞生署今日(6日)採取行動，執法部門拘捕一名40歲女子涉嫌非法售賣及管有未經註冊藥劑製品及第1部毒藥。

衞生署根據市民投訴，透過一個網上平台獲得上述產品樣本作化驗。政府化驗所的檢驗結果顯示，該些產品樣本含有《藥劑業及毒藥條例》(第138章)下的第1部毒藥「西布曲明」。根據《條例》，所有藥劑製品須獲香港藥劑業及毒藥管理局註冊，方可合法於市面銷售。非法售賣或管有未經註冊藥劑製品或第1部毒藥均屬刑事罪行，每項罪行最高罰則為罰款10萬港元及監禁兩年。

「西布曲明」曾用於抑壓食慾。由於該藥會增加心血管疾病的風險，因此自2010年11月起，含「西布曲明」的藥劑製品已被禁止在香港使用。